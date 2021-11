Europarlementariërs reageren geschokt op feiten over orgaanroof bij gevangenen in China

Vertegenwoordigers van alle grote fracties in het Europees Parlement reageerden maandagavond verontwaardigd na verklaringen over het ‘oogsten’ van organen bij gevangenen in China.

Brussel

‘Dit is een van de ergste schendingen van de mensenrechten die we hebben gezien of gehoord’, zei de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen, die namens de christendemocratische EVP-fractie aanwezig was bij de zitting van de mensenrechtencommissie over dit onderwerp. Zijn centrumlinkse collega Raphaël Glucksmann stelde dat het ‘voor ons gewoon onmogelijk is dit dossier over deze afschuwelijke praktijk niet verder te behandelen’.

In de zitting vertelden de voorzitter van het Chinatribunaal Sir Geoffrey Nice en de medisch hoogleraar Martin Elliott over het onderzoek van het tribunaal naar de al jaren bestaande praktijk van het ‘oogsten’ van organen bij ter dood veroordeelde gevangenen. China ontkende dat di..

