Turkse vrouwen in verzet tegen geweld: ‘Wij zwijgen niet, wij zijn niet bang’

Protest op de Istiklalstraat in Istanbul. Op het spandoek staat de (moeilijk letterlijk te vertalen) tekst: ‘De opstand tegen geweld en de staat is niet voorbij, het wordt groter. Een strijd voor onze levens.’ (beeld Ingrid Woudwijk)

Istanbul

Een kleurrijke menigte, vol energie, met trommels, fluitjes en grote spandoeken verzamelt zich aan het begin van de Istikalstraat in Istanbul. Net als bij andere protesten voor vrouwenrechten is er een enorme politiemacht aanwezig. Elke zijstraat is afgesloten met hekken met daarachter een peloton agenten, compleet met helmen en schilden.

Hoewel de vrouwelijke demonstranten niet bang lijken te zijn voor de politie, vertelt studente Selina Çelik dat er onder vrouwen in het dagelijks leven wel degelijk veel angst is. ‘Wij zijn hier vandaag omdat we niet willen dat vrouwen vermoord worden. Turkije is een gevaarlijk land voor vrouwen. We willen niet bang hoeven zijn als we ’s avonds in het donker alleen naar huis lopen.’

femicidesGeweld t..

