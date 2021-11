De Taliban zit met de handen in het haar door de crisis in Afghanistan

De Europese Unie heeft op hoog niveau overleg gevoerd met de Talibanleiders over de humanitaire crisis in het land. Die is zo ernstig dat Talibanpremier Akhund in zijn eerste toespraak op televisie sprak van ‘een beproeving’ door Allah.

Kabul – Doha

‘We moeten het allemaal uitschreeuwen tot Allah, dat hij zijn zegen over ons laat regenen en de droogte in ons land mag worden uitgewist en onze problemen worden opgelost.’ De eerste televisietoespraak van de nieuwe Talibanpremier van Afghanistan, Mullah Hassan Akhund, was geen feestrede van een overwinnend regime. Het land staat op de rand van een enorme humanitaire crisis waarmee het Talibanregime zich geen raad weet. ‘Dit is een grote test door Allah omdat zijn dienaren zijn begonnen tegen hem in opstand te komen’, meent Akhund.

Er is een hongersnood gaande, erkende hij zaterdagavond ronduit. Maar er is meer niet in de haak, blijkt uit zijn woorden. De nieuwe bestuurders doen het soms niet beter dan de vorige en de Talibanl..

