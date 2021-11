Voor Iraakse Koerden blijft het westen lonken, ondanks alles

Aan de grens met Belarus zijn het vooral Iraakse Koerden die achter het prikkeldraad staan te kleumen. Ook bij het verdrinkingsdrama in Calais behoorden zij tot de slachtoffers. Waarom wagen zij deze gok terwijl hun land veilig is?

Beiroet

Tientallen familieleden in Iraaks Koerdistan zitten momenteel in spanning, zich afvragend of hun zoons en dochters nog in leven zijn, of dat ze onder de opvarenden waren wier bootje afgelopen week omsloeg in het Kanaal. 27 mensen kwamen daarbij om, de meerderheid was afkomstig uit de autonome Koerdische provincie in Noord-Irak.

Hele dorpen rond Erbil en Suleimaniya maken sinds maanden een exodus mee van hoofdzakelijk werkloze jongeren, op zoek naar een betere toekomst. Ze nemen het vliegtuig naar Belarus, of glippen de grens over naar Turkije, het begin van een hachelijke route naar Duitsland of Groot-Brittannië. Onder de doden van afgelopen week was Twana Mamand Muhammed, een twintiger uit het stadje Ranya, aan de voet van het Qan..

