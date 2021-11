Wereld zet zich schrap voor ‘omicron’

De wereld zet zich schrap voor de nieuwe, in Zuid-Afrika ontdekte omicron-variant van het corona-virus, die inmiddels ook in Nederland, andere Europese landen en Azië lijkt op te duiken. Steeds meer landen stellen reisverboden in om de opmars van de mogelijk zeer besmettelijke variant af te remmen.

Amsterdam

Australië, Japan, Thailand en diverse andere landen stelden zaterdag reisverboden en andere beperkingen in voor reizigers uit Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe en andere landen in zuidelijk Afrika, nadat veel Europese landen (waaronder Nederland), Brazilië, Canada en de Verenigde Staten dit vrijdag al hadden gedaan. Dit vanuit de overweging dat eerdere COVID-19-varianten zich vanwege lakse grenscontroles snel wereldwijd konden verspreiden, maar tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in.

passagiers

De nieuwe coronavariant lijkt zijn mondiale opmars niettemin al te zijn begonnen. Hij wordt in steeds meer landen ontdekt, steeds bij reizig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .