Ook in Duitsland zwelt de roep om prikplicht aan

In Duitsland neemt de druk toe om corona via verplichte vaccinatie te bestrijden. De kiezers van nagenoeg alle politieke partijen in de bondsdag zijn in meerderheid voor. Ook een toenemend aantal politici en deelstaatbestuurders noemt een inentingsplicht onontkoombaar.

Berlijn

Uit een enquête van de publieke omroep ZDF blijkt dat 52 procent van de ondervraagde Duitsers voor hardere maatregelen is.

In Duitsland gelden de gebruikelijke voorschriften, zoals mondkapjes in winkels en anderhalve meter afstand. Sinds woensdag geldt op het werk en in het openbaar vervoer ook de 3G-regel: alleen wie is ingeënt, hersteld of een recente negatieve coronatest heeft, is welkom. In sommige Duitse regio’s geldt de nog strengere 2G-regel: alleen gevaccineerden of genezen personen mogen naar de horeca, sportwedstrijden en (kerst)markten.

Niettemin tikte Duitsland vrijdag met 76.414 besmettingen een dagrecord aan. Volgens het Robert Koch Institut (vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM) overleden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .