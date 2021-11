Covid-pil MSD blijkt minder effectief

Kenilworth

De anti-covid-pil van farmabedrijf MSD blijkt in een laatste evaluatie minder effectief dan gedacht. Uit de meest recente klinische studies blijkt dat de pil 30 procent bescherming biedt tegen sterfte of opname in het ziekenhuis, zo meldde het bedrijf vorige week. Eerder leek dat in 50 procent van de gevallen zo te zijn. MSD vroeg vorige week goedkeuring aan het Europees Geneesmiddelenbureau om de pil onder de naam

Lagevrio in Europa op de markt te mogen brengen. Het EMA moet de aanvraag nog beoordelen, maar gaf Europese overheden wel alvast toestemming om het middel voor te schrijven. <

