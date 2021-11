Nieuwe generatie Bosnië wil eenheid, maar hoe?

Sarajevo

‘Toen Dodik onlangs aankondigde een eigen Bosnisch-Servisch leger te willen instellen, lachte ik dit eerst weg’, zegt Branko Culibrk. ‘Daarna realiseerde ik me dat zijn woorden en acties nu agressiever zijn dan andere keren. Daar maak ik me wel zorgen over.’

‘Ik heb veel verschillende identiteiten, maar de belangrijkste is dat ik vredesactivist ben.’ Anderen zien Culibrk ook als een Bosnische Serf, zelf neemt hij die identiteit liever niet aan. Als er verkiezingen zijn, kruist hij het hokje ‘overig’ aan, een vierde categorie naast Bosniak, Kroaat en Serf. ‘Maar ik zie wel dat het belangrijk is dat mensen met Servische namen als Branko of Goran zich uitspreken tegen hun president Dodik. Ik herinner me de oorlog nog. Mijn ..

