Britse minister geweigerd bij spoedberaad

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weigert zijn Britse evenknie Priti Patel zondag in Calais te ontvangen. Hij annuleerde haar bezoek nadat premier Boris Johnson Frankrijk had opgeroepen onmiddellijk alle migranten terug te nemen die het Verenigd Koninkrijk bereiken over zee.

Parijs

Terwijl Calais rouwt om de 27 migranten die woensdag op het Kanaal verdronken, ruziën Londen en Parijs verder over de bestrijding van mensensmokkel en het afsluiten van de route over het Kanaal. Voor aanstaande zondag was een spoedberaad gepland met de ministers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië die belast zijn met migratie. Maar de Britse minister Priti Patel is dus niet langer welkom.

Aanleiding voor het annuleren van haar bezoek was de brief die premier Johnson aan president Macron had gestuurd met het verzoek om alle ‘illegaal overstekende migranten’ terug te nemen. De Franse minister Darmanin liet weten teleurgesteld te zijn door dit ‘onacceptabele’ verzoek. Wat het voor hem nog erger maakte: Johns..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .