Is de ‘nu’-variant nog te stoppen? ‘Het seizoen zit niet mee en we hebben al problemen genoeg’

Amsterdam

Is de variant nog te stoppen?

De nieuwe variant is vooralsnog alleen in België aangetroffen, een tweede mogelijk geval wordt daar nog onderzocht. In de rest van Europa gaat de nieuwe variant van het coronavirus voor zo ver bekend nog niet rond. Met een vliegverbod uit Zuidelijk Afrika hoopt men in elk geval erger te voorkomen. Het is alleen zeer de vraag in hoeverre dat nog lukt, zegt viroloog Chantal Reusken (RIVM). ‘Maatregelen om dit virus te vertragen lijken me noodzakelijk. Het seizoen zit niet mee en we hebben al problemen genoeg. Tegelijkertijd leert de historie dat het erg lastig is om een virus buiten de deur te houden. Denk aan de deltavariant, uit India. Ook die heeft in korte tijd de hele wereld bereikt.’

Waarom zijn viro..

