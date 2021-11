De druk op de Ethiopische premier Abiy wordt steeds groter, maar waarom niet ook op de rebellen?

Premier Abiy Ahmed trekt met zijn troepen naar de frontlinie - 200 kilometer van Addis Abeba - om te vechten tegen de rebellenbeweging TPLF die oprukt naar de hoofdstad. Wat een ‘interventie van een paar dagen’ had moeten zijn, is een maandenlange hel voor de inwoners van provincies Tigray, Amhara en Afar. En terwijl de strijd voortduurt, blijft de wereld druk uitoefenen op Abiy, maar waarom niet (ook) op de rebellen?

Een Ethiopische vrouw huilt tijdens een herdenking eerder deze maand van een jaar oorlog in Tigray.

Addis Abeba

De Canadese onafhankelijke schrijver Jeff Pearce lekte deze week een filmpje van Amerikaanse en Europese oud-diplomaten die onder leiding van Ethiopische prominenten uit de diaspora de toekomst van Ethiopië bespreken. De Franse oud-ambassadeur Stéphane Gompertz speculeert openlijk over hoe premier Abiy Ahmed uit zijn functie gezet kan worden. Geruchten dat er achterkamertjespolitiek gaande is over een belangrijk handelsland als Ethiopië (na Nigeria het dichtstbevolkte land van Afrika) deden al langer de ronde.

De video laat duidelijk zien hoe ‘vrienden’ (zo introducer..

