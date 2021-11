De Europese Unie is wakker geschud: er wordt over ons beslist als de EU geen koers uitzet

Europa loopt concreet gevaar over een aantal jaren er nauwelijks meer toe te doen in de wereld. Om dat te voorkomen wordt gewerkt aan een Strategisch Kompas, met als startpunt een betere eigen defensie.

‘Na de Val’. Geen fijne titel als eerste onderwerp voor een veiligheidsconferentie als het grotendeels over jezelf gaat. Toch begon het internationale veiligheidsforum in het Canadese Halifax afgelopen weekeind precies met dat onderwerp. Want de val van Kabul, het dramatische einde van twintig jaar westerse aanwezigheid in Afghanistan, heeft iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Zonder de Verenigde Staten kan de rest van de democratische wereld vrijwel niets beginnen. Hoe graag ze het ook hadden gewild, de Europese bondgenoten konden na het vertrek van de Amerikanen het vliegveld van Kabul nog niet één dag zelfstandig verdedigen, om de evacuatie van eigen burgers en Afghaanse bondgenoten af te ronden. En ook de Europese Unie, die ov..

