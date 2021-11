‘Dit is een schok, een ramp, zo triest’

Calais

‘Ik zal hier niet meer zwemmen in de zee. Ik zwem niet tussen graven.’ In stilte draagt een grijzende man een kartonnen bord mee, zoals tientallen inwoners van Calais donderdagavond in stilte iets meedragen – een protestbord, een ‘vluchtelingen welkom’-vlag, of een van de vele waxinelichtjes die de flakkeren in de wind. Een dag na het drama waarbij 27 migranten omkwamen toen ze probeerden het Kanaal over te steken, is er een spontane wake aan de rand van het centrum van de stad georganiseerd.

Met dikke zwarte letters stond het donderdagochtend op de voorpagina van de regionale krant La Voix du Nord: ‘Het drama waarvoor we vreesden’. Het verwoordt de schok en de gelatenheid tegelijkertijd, emoties die vanavond ook de s..

