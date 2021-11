Covax ontvangt miljoen vaccins van Zwitserland

Wat is Covax ook alweer?

Covax is een internationaal initiatief om coronavaccins voor iedereen beschikbaar te maken, juist ook voor mensen in arme landen. 92 van de armste landen zijn aangesloten bij Covax en krijgen via dit initiatief vaccins. Covax is een samenwerking tussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en Gavi, the Vaccine Alliance.

Hoe werkt Covax?

Het idee is dat alle landen meedoen aan het Covax-programma. Covax maakt afspraken met leveranciers van vaccins en zorgt vervolgens voor een eerlijke wereldwijde verdeling van die vaccins. In de praktijk werkt het echter niet zo, omdat niet alle rijke landen zijn aangesloten bij Covax. Daarnaast maken veel rijke l..

