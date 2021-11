‘Huidige situatie Kanaal vraagt om ongelukken’

Hoewel de zomer al lang en breed voorbij is, neemt het aantal migranten dat probeert Het Kanaal over te steken eerder toe dan af. Deze week kwamen hierbij 27 migranten om het leven. ‘Het huidige beleid is crimineel en dom.’

Calais

Wie als migrant naar het Verenigd Koninkrijk wil, heeft eigenlijk nog maar één mogelijkheid: in zee gaan met mensensmokkelaars en een overvolle rubberboot of kano nemen. De oversteek wagen via een vrachtwagen is tegenwoordig bijkans onmogelijk door de strenge bewaking en hoge hekken bij de ingang van de Kanaaltunnel. Dat moet wel tot ongelukken leiden, zei de burgemeester van Calais eerder tegen de Franse krant Liberation. Dat bleek woensdag daarom ook het geval te zijn: een boot met 29 migranten kapseisde vlak voor..

