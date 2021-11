‘Moskou speelt een spel met militair vertoon’

Den Haag

Dick Zandee verwacht niet dat er een oorlog komt tussen Rusland en Oekraïne. Zandee is deskundige internationale veiligheid en verbonden aan het Instituut Clingendael. Hij ziet het machtsvertoon van Rusland aan de grens met Oekraïne eerder als ‘het bekende politieke spel van Moskou om druk uit te oefenen op het vraagstuk Oekraïne.’

Hoe bedoelt u dat?

‘Washington verleent steeds meer steun aan Kiev, waardoor in Moskou de vrees ontstaat dat er iets kan gebeuren in de richting van Donetsk en Lugansk, de gebieden die sinds 2015 in handen zijn van de Russische rebellen. De Russische agenda is erbij gediend dat de twee provincies in handen blijven van de opstandelingen. Want daardoor is er geen Oekraïense eenheidsstaat en is verdere aans..

