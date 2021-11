Rusland pakt Instagrammers op die seksueel getinte foto’s maken bij kerken en kathedralen

De Russische politie is begonnen met het inrekenen van een nieuwe categorie wetsovertreders: Russen die seksueel getinte foto’s maken bij kerken en kathedralen.

Moskou met zicht op het Kremlin (links) dat vanouds de zetel van de regering is en het meest bekende bouwwerk: de Basiliuskathedraal (rechts). Achter de kerk ligt het Rode plein.

Blogger Roeslan Bobiëv en model Anastasia Tsjistova waren eind oktober de eersten die werden opgesloten. Ze hadden via Instagram een foto verspreid waarop ze met kleren aan orale seks simuleerden voor de Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou. Bobiëv (23) en Tsjistova (19) betuigden spijt, maar dat maakte weinig indruk op de rechter. Die veroordeelde de twee tot tien maanden gevangenisstraf wegens ‘het kwetsen van de religieuze gevoelens van gelovigen’.

In de afgelopen weken heeft de politie nog zeker vijf onderzoeken ingesteld naar vooral vrouwelijke verdachten. Agenten arresteerden een 22-jarige vrouw die haar borsten liet fotograferen voor de Basiliuskathedraal in Moskou, en een 31-jarige vrouw die ruim een jaar geleden in een ..

