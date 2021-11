CDA’er de Lange uit de race om voorzitterschap EU-parlement

Straatsburg

De Lange streed met twee andere leden van de christendemocratische EVP om de voordracht van deze fractie. Als ze die had bemachtigd, had ze grote kans gemaakt op de voorzittershamer. De christendemocraten spraken in 2019 met de sociaaldemocraten en liberalen af dat ze begin volgend jaar een nieuwe parlementsvoorzitter zouden mogen leveren, al lijken die eersten daar inmiddels alweer anders over te denken.

De 46-jarige De Lange gold als belangrijke kanshebber. Ze loopt al meer dan twintig jaar mee in Brussel en is opgeklommen tot vicevoorzitter van de EVP-fractie.

Maar in Metsola, vicevoorzitter van het parlement, trof ze een rivaal van formaat. De 42-jarige Maltese kreeg al in de eerste stemronde met 112 stemmen een royale meerd..

