Migrantendrama in het Kanaal

Bemanningsleden van een schip van de Engelse kustwacht voeren reddingsacties uit op de Noordzee. In het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië speelde zich woensdag een drama af: volgens de Franse politie zijn tientallen bootvluchtelingen om het leven gekomen nadat hun boot was gezonken. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe. Volgens de jongste cijfers in Franse media zijn er 33 slachtoffers. De Franse president Macron spreekt over 31 doden. Hij bezwoer dat Frankrijk niet zal toelaten dat het Kanaal een ‘begraafplaats’ wordt.