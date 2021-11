Indianen Bogotá dreigen weer verjaagd te worden

In het Nationale Park van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá wonen sinds september 1500 Embora-indianen. Maar met Kerst in aantocht wil de gemeente het park vrijmaken voor traditionele lichtjesfestiviteiten. ‘We kunnen nergens heen.’

Het kamp van de Embora-indianen in het Nationale Park in Bogotá. (beeld Gerjan Ekenhorst)

Bogotá

In het provisorische kamp dat de Embora-indianen hebben ingericht in het Nationale Park, midden in het centrum van Bogotá, ontbreekt het aan elke vorm van basisvoorzieningen. Er is geen stromend water, er zijn geen sanitaire voorzieningen en er is geen elektriciteit. Sommige van de zevenhonderd kinderen gaan naar school, de meeste niet. Rondom het kamp zijn dranghekken neergezet. Boven de ingang hangt een spandoek van de inheemse autoriteit. Alsof je hier een ander land betreedt. Zo voelt het ook. De grijze, plastic zeilen hangen boven kleine vuurtjes: de keukens van het kamp. Tussen de tenten door voetballen een paar kinderen. Er komt een enorme stank uit het kamp. Zodra het regent, overstromen alle provisorische woningen en strat..

