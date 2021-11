Ethische commissie regio Le Marche staat in Italië voor het eerst hulp bij zelfdoding toe

Een 43-jarige patiënt kreeg dinsdag in Italië groen licht van de regionale ethische commissie om zijn leven met hulp van anderen te beëindigen. Een mijlpaal in de Italiaanse discussie rondom het levenseinde. Maar de zaak is nog niet beslist en ook op landelijke euthanasiewetgeving blijft het voorlopig wachten.

Ancona

Tien jaar geleden raakte vrachtwagenchauffeur Mario (niet zijn echte naam) volledig verlamd bij een verkeersongeluk. Ruim een jaar geleden vroeg hij voor het eerst om hulp bij zelfdoding aan zijn lokale ziekenhuis. Nu heeft de ethische commissie van de gezondheidsdienst in regio Le Marche besloten dat Mario gezien zijn medische toestand inderdaad in aanmerking komt voor hulp bij zelfdoding.

De beslissing is een mijlpaal in de discussie rondom het levenseinde in Italië, waar euthanasie nog altijd verboden is. Wel bepaalde het Hooggerechtshof in 2019 dat hulp bij zelfdoding niet altijd strafbaar is, door activist en ex-parlementariër Marco Cappato vrij te spreken. Hij had de bij een auto-ongeluk verlamd geraakte Fabiano Antoniani (39)..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .