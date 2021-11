Presidentsverkiezingen Libië op losse schroeven, na plotseling vertrek VN-gezant

De moeizaam bevochten presidentsverkiezingen op 24 december in Libië, de eerste sinds de dood van oud-dictator Muammar Kadhafi in 2011, staan op losse schroeven. Dinsdag stapte de speciale Libië-gezant van de Verenigde Naties Ján Kubis plotseling op, waarmee de hoop op snelle stabilisering van het door oorlog en chaos verscheurde land aan de Middellandse Zee vervliegt.

Tripoli

Door het opstappen van de 69-jarige Slovaakse topdiplomaat Kubis, die moet toezien op het vredesproces in Libië, dreigt een maand voor de verkiezingen een machtsvacuüm te ontstaan in de toch al uiterst gespannen aanloop naar die verkiezingen. Maar liefst 98 kandidaten hebben zich gemeld voor de hoogste functie in het land, onder wie enkele zeer omstreden figuren zoals Saif al-Islam Kadhafi, de zoon van de voormalige dictator. Hij wordt gezocht voor oorlogsmisdaden door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

In Libië bestaat grote weerstand tegen Kadhafi’s kandidatuur. Diverse milities hebben al geëist dat hij van de lijst wordt gehaald. Ook de kandidatuur van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar, die regeert over het oosten van ..

