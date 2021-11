Net gekozen premier in Zweden treedt alweer af

Magdalena Andersson is afgetreden op de dag dat ze was gekozen tot eerste vrouwelijke premier van Zweden. De Groenen trokken hun steun in voor de moeizaam tot stand gekomen regeringscoalitie, waarop Andersson haar aftreden aankondigde.

Stockholm

Volgens haar is de vorming van een nieuwe regering nu in handen van de parlementsvoorzitter. De sociaaldemocrate heeft de hoop uitgesproken toch een nieuwe regering te kunnen leiden, zonder coalitiegenoten. De 54-jarige oud-minister van Financiën Andersson had bij een vertrouwensstemming de steun van 117 parlementariërs, net genoeg voor een benoeming. Maar kort daarna, toen een begrotingsvoorstel van drie oppositiepartijen werd aangenomen, besloten de Groenen de coalitie te verlaten. Het was de eerste keer dat het parlement een begroting goedkeurde in samenspraak met een ‘extreme, uiterst rechtse partij’, zei Per Bolund, een van de twee leiders van de Groenen over de populistische Zweden Democraten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .