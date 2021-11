Achttien schepen vastgevroren in Noordelijke IJszee: Poetins ‘snellere’ handelsroute nog geen succes

Zeker achttien vrachtschepen zijn vastgevroren in de Noordelijke IJszee. Ze wilden ten noorden van Rusland profiteren van een zeeroute die door klimaatopwarming gemakkelijker bevaarbaar wordt, maar raakten ingesloten door onverwacht vroege ijsvorming. Rusland is een reddingsoperatie begonnen die weken kan duren.

Het onderzoeksschip Mikhail Somov zit vastgevroren in het ijs van de Noordelijke IJszee.

De invriezing van de schepen is een tegenvaller voor de ambities van Rusland in het noordpoolgebied. Het land promoot de noordelijke zeeroute als een kortere en dus goedkopere en minder vervuilende waterweg tussen Europa en Azië dan die via het Suez-kanaal. De route kan de reistijd tussen de havens van Rotterdam en Yokohama verkorten van 33 dagen tot 20 dagen. Maar de vastgelopen schepen leggen de grote risico’s bloot.

