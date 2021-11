Belarus start crimineel onderzoek tegen Polen en eist dat Duitsland vluchtelingen opneemt

In het conflict tussen Belarus en Polen is Belarus een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de Poolse grenswacht wegens gebruik van geweld. De Belarussische president Loekasjenko eist ondertussen antwoorden van de EU en van Duitsland.

Minsk – Grodno

De Europese Unie heeft volgens de Belarussische president Loekasjenko geen enkel contact met Belarus opgenomen over de vluchtelingencrisis in het grensgebied met Polen. Volgens hem had de Duitse bondskanselier Merkel hem beloofd dat ‘Europese contactpersonen’ met Belarus zouden spreken over deze crisis en manieren om die op te lossen. ‘Het was haar belofte en een beslissing van de EU’, aldus Loekasjenko maandag tijdens een bezoek aan de gouverneur van het grensdistrict Grodno, waar de meeste migranten zich bevinden. ‘Maar omdat ze hebben geweigerd contact op te nemen, zullen ze hier ook niet meer worden toegelaten, omdat ze alleen voor de show willen komen’, citeert het staatspersbureau Belta hem.

In het gesprek stelde Loeka..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .