Duitsland weert bij hoog aantal patiënten de ongevaccineerden

Als in een deelstaat een bepaalde drempel wordt overschreden, is op veel plekken alleen nog toegang voor gevaccineerden en genezen personen (de zogenoemde 2G-regel), maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekend na topoverleg met de zestien deelstaten.

Gaat het nog verder de verkeerde kant op, dan moeten mensen die zijn ingeënt of hersteld een negatieve test tonen voordat zij bijvoorbeeld naar een voorstelling, kapper of wedstrijd mogen. En als het aantal coronazieken in klinieken nog verder stijgt, komen er nog meer beperkingen.

