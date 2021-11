Rechtszaak uitgesteld tegen hulpverleners

Athene

Het proces tegen 24 hulpverleners die bij Lesbos bootmigranten uit de zee haalden, wordt uitgesteld. Het proces zou donderdag zijn begonnen, maar is door de Griekse rechtbank uitgesteld doordat deze zich na verschillende procedurefouten niet bevoegd acht de zaak te behandelen. De zaak gaat daardoor naar een hogere rechter, maar dit kan nog maanden duren. Een van de hulpverleners is de Nederlander Pieter Wittenberg (74). Hij toont zich op NPO Radio 1 teleurgesteld over het uitstel. ‘Het is hoogst vervelend. We hadden vandaag een punt achter het geheel willen zetten en voor eens en alt..

