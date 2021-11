Vechten voor een oorlogsmonument

Washington

Met de chaotische terugtrekking uit Afghanistan eind augustus zit de Global War on Terror er voor de Amerikanen op. Althans, dat is de mening van president Joe Biden. De strijd in Afghanistan, Irak en andere plekken in de wereld duurde twintig jaar en vroeg de levens van ruim 7000 Amerikaanse militairen. Meer dan 50.000 anderen raakten gewond. Zij die de strijd met hun leven moesten bekopen, waren vaak jonge mannen en vrouwen. Familieleden van hen pleiten voor een monument in Washington DC.

De families hebben ook al een plek bedacht voor het nieuwe monument: naast het Vietnam-monument of aan de oevers van de Potomac-rivier met uitzicht op de nationale erebegraafplaats Arlington, waar veel militairen begraven liggen. ‘Het mo..

