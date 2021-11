Het aantal sterfgevallen door een overdosis medicijnen of drugs is in de Verenigde Staten tijdens de coronacrisis enorm gestegen.

Washington

Tussen april 2020 en april dit jaar zijn volgens voorlopige cijfers van het Amerikaanse Nationale centrum voor gezondheidsstatistiek 100.306 mensen overleden aan de gevolgen van een overdosis medicijnen of drugs. Dat is een toename van 28,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. ‘Dit zijn cijfers die we nooit eerder gezien hebben’, zegt Nora Volkow, directeur van het Nationaal instituut voor drugsmisbruik, in The New York Times. Omdat de slachtoffers vooral volwassenen zijn in de leeftijd van 25 tot 55 jaar, zijn de sociale gevolgen volgens haar langdurig. De afgelopen jaren waren het vooral volwassen blanke mannen die aan een overdosis overleden, maar nu constateren de g..

