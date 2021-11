‘Zorgelijk hoe Griekenland met Nederlandse journalist omgaat’

Amsterdam

Beugel kwam de afgelopen dagen in het nieuws, nadat de Griekse premier woest had gereageerd toen ze hem tijdens een persconferentie had gevraagd naar vermeende pushbacks, het terugsturen van bootjes met migranten. Schutte bevestigt een bericht van woensdag op nu.nl dat Beugel dusdanig wordt bedreigd, dat ze terugkomt naar Nederland. Tegen nu.nl zegt de Nederlandse journaliste dat ze niet wordt beschermd door de Griekse autoriteiten. De Nederlandse journalistenvakbond NVJ helpt Beugel volgens Schutte wel heel goed. Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade heeft Beugel besloten Griekenland zo snel mogelijk te verlaten, al wil ze op een gegeven moment wel weer terug.

Schutte zegt dat Beugel door een campag..

