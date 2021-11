Terwijl Nederland praat over 2G, verliezen ongevaccineerde Italianen, Belgen en Hongaren hun baan

Omdat de deltavariant zo besmettelijk is, roept de wereldgezondheidsorganisatie WHO om een harde aanpak van de nieuwe coronagolf. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) noemt de situatie in tien EU-lidstaten ‘zeer zorgwekkend’. In sommige landen is verplichte inenting het stadium van debatteren voorbij.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

In Wenen wacht een lange rij Oostenrijkers voor een locatie waar ze een coronavaccinatie kunnen krijgen. Oostenrijk kent sinds maandag een lockdown voor niet-gevaccineerden. Â (beeld afp / Joe Klamar)

België: verplichte vaccinaties in de zorg Bij onze zuiderburen is de situatie ‘zeer zorgwekkend’, aldus de ECDC. De meeste maatregelen zijn nog niet heel streng, maar de teugels worden aangetrokken. Deze week besloot de regering dat personeel in de gezondheidszorg vanaf 1 april ingeënt moet zijn. Wie zijn mouw niet oprolt, wordt ontslagen (met behoud van een uitkering). De Belgische Raad van State moet zich nog over de verplichte coronaprik uitlaten. Deze staat immers op gespannen voet met het recht op fysieke integriteit, vastgelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet. Volgens juristen is verplichte inenting mogelijk als duidelijk is dat ze in het belang is van de vol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden . Deel dit bericht: