Lange files na zelfmoordaanslagen Uganda: ‘De stad is chaotisch, iedereen probeert weg te komen’

Een serie terreuraanslagen in de Ugandese hoofdstad Kampala heeft dinsdag aan zeker drie mensen het leven gekost.

De aanslagen in Kampala zijn nog niet opgeëist.

Kampala

Zelfmoordterroristen bliezen zichzelf volgens de politie op nabij het hoofdbureau van de politie en het parlement, midden in het stadscentrum van Kampala. Meer dan dertig mensen zouden gewond zijn geraakt. Hoewel de aanslagen nog niet zijn opgeëist, zinspelen de Ugandese autoriteiten op betrokkenheid van een regionale organisatie die claimt banden met ISIS te hebben.

De eerste explosie deed zich kort na 10 uur plaatselijke tijd voor bij de ingang van het hoofdbureau van de politie. Op beelden van bewakingscamera’s die via lokale media zijn uitgelekt, is te zien hoe een man met een rugzak om zichzelf de lucht in blaast.

Zeker twee andere personen zouden daarbij ook om het leven zijn gekomen. Drie minuten later was het raak op e..

