Moskou is de sleutel in de migrantencrisis langs de grens tussen Belarus en Polen

De crisis met duizenden migranten langs de grens tussen Belarus en Polen is zorgvuldig opgezet. Akkoorden met Rusland over militaire en politieke samenwerking vormen de ruggengraat ervoor.

Gevangen in het niemandsland tussen Belarus en Polen - volgens de EU heeft president Loekasjenko opzettelijk duizenden migranten naar de Poolse grens gebracht om zo een crisis te veroorzaken.

Minsk – Moskou

Wie de humanitaire crisis aan de buitengrens van de Europese Unie met Belarus wil oplossen, moet bij het Kremlin zijn. Dat is waarom de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macon afgelopen week en deze maandag telefoongesprekken met de Russische president Putin hebben gevoerd. Daarin probeerden ze hem over te halen om druk uit te oefenen op zijn vriend Loekasjenko, de dictatoriale president van Belarus.

Ze hopen dat deze dan zijn aanval op de Poolse grens via duizenden migranten zal staken. Putin zelf heeft zondag in een interview met Russische zender Rossiya nog gezegd ‘alles te doen wat in onze macht ligt om de migratiecrisis te helpen oplossen’.

Maar Merkel en vooral Macron kregen de wind van vor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .