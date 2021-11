Twee uur wachten op een prik

Bij de vaccinatiebus in Salzburg staan maandag tientallen Oostenrijkers in de rij. Nu ongevaccineerden hun huis niet meer mogen verlaten, stijgt het aantal inentingen snel. Maar niet van harte.

Mensen staan in Wenen in de rij voor een coronavaccinatie.

Salzburg

Laat je je eindelijk vaccineren, is het weer niet goed. Even na 4 uur op maandagmiddag loopt de beveiliger van de Impfbus (vaccinatiebus) in Salzburg naar de laatste wachtenden en maakt een gebaar dat iedereen kent die ooit voor een volle concertzaal stond. Twee vlakke handen voor zijn borst, zwaaiend van binnen naar buiten: schluss. Om 5 uur gaat de prikbus dicht en niet iedereen past er voor die tijd nog in.

Het geweeklaag dat vervolgens opstijgt van de teleurgestelde gegadigden zou beleidsmakers in Wenen, 250 kilometer verderop, als muziek in de oren hebben geklonken: dit was nou precies de bedoeling. Maak vaccinatieweigeraars het leven onmogelijk en ze staan binnen de kortste keren in de rij voor een prik.

Terwijl veel Europese..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .