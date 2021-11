‘In de VS is ruimte voor één religie.’ Met die uitspraak tart Trumps voormalige adviseur de wet

Michael Flynn: 'Als we een natie onder God hebben - en dat moet - moeten we ook één religie hebben.'

San Antonio

Oud-generaal Flynn was in 2017 kortstondig onderdeel van de regering van Trump. In februari van dat jaar trad hij af omdat hij had gelogen over contacten, enkele maanden eerder, met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

‘Als we een natie onder God hebben - en dat moet - moeten we ook één religie hebben’, zei Flynn op een bijeenkomst in San Antonio in Texas. Hij sprak daar voor vijfduizend mensen tijdens de Reawaken America Tour, een bijeenkomst van conservatieve supporters van Trump.

Met die ene religie doelde Flynn onmiskenbaar op het christendom. Hij verwees in zijn toespraak naar het evangelie van Matteüs: ‘Je moet geloven dat de Almachtige God betrokken is bij dit land, want dit is de stralende stad op de he..

