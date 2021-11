Geen elfde van de elfde in Limburg en uitgeputte zorgmedewerker in Bulgarije: 7 dagen in 7 foto’s

Handelaren verzamelen zich vroeg in de ochtend op de fruitmarkt in Lahore, te midden van smog.

Fruitmarkt in Lahore

De grootste tweedehandskledingmarkt van Oost-Afrika afgebrand

In Nairobi halen handelaren kleding uit puin dat in de vroege ochtend door het vuur is afgebrand op de Gikomba-markt, de grootste tweedehandskledingmarkt van Oost-Afrika. Een rechtbank heeft bevolen dat een deel van de markt moet worden ontruimd om plaats te maken voor een gezondheidscentrum, maar volgens bewoners zijn veel handelaren tegen het besluit.

beeld afp / Yasuyoshi Chiba