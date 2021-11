Klimaatdeal: meer geld naar arme landen

De wereld scherpt haar klimaatambities aan en de armste landen wordt extra financiële hulp in het vooruitzicht gesteld voor de benodigde groene miljardeninvesteringen. Met dit slotakkoord werd de klimaattop in Glasgow zaterdagavond, ruim een dag later dan gepland – afgesloten.

Glasgow

Vrijwel geen van de 197 deelnemende landen toonde zich erg enthousiast over de slotconclusies maar nog langer onderhandelen of een mislukking van de klimaattop, wilde niemand voor zijn rekening nemen. ‘We slagen samen of we falen samen’, waarschuwde de Britse voorzitter Sharma bij de start van wat uiteindelijke de laatste gespreksronde werd.

Over het akkoord, waarmee alle 197 deelnemende landen moesten instemmen, werd tot de laatste minuut tussen de tafels in grote plenaire vergaderzaal onderhandeld. De EU en de VS namen daarbij het voortouw om China en de armere landen tot inschikkelijkheid te bewegen. Sharma keek aanvankelijk wat verloren toe vanaf zijn voorzittersstoel. Pas op eind bemoeide hij zich – gewapend met een groot schr..

