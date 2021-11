Verdachte gijzelsoftware aangehouden

Amsterdam

Het is een zeldzaam succes voor de opsporingsdiensten in de strijd tegen de grote ransomwaregroepen. Ryuk is volgens de FBI verantwoordelijk voor 2.400 infecties met gijzelsoftware in de afgelopen twee jaar en ruim 87 miljoen euro aan inkomsten via afpersing, zo blijkt uit een Amerikaanse aanhoudingsbevel, dat is ingezien door de Volkskrant.

Dubnikov arriveerde op 2 november rond 16.00 uur op Schiphol met Aeromexico uit Mexico City. Daar was hij eerder met twee medepassagiers naartoe gevlogen om door te vliegen naar Bolivia. Maar Mexico weigerde de Rus om onduidelijke redenen de toegang tot het land en dwong hem een ticket te nemen terug naar Moskou via Amsterdam.

Of dit op verzoek van de Amerikaanse FBI gebeurde – en of Nederland..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .