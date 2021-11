Ondanks intimidatie gaan Cubanen weer de straat op

Na Cuba’s historische volksprotest in juli hopen activisten op 15 november opnieuw de straat op te gaan. Aan de dictatuur zal een einde komen, gelooft journalist Camila Acosta. ‘Het is een kwestie van tijd – ik bid alleen dat er geen bloed zal vloeien.’

(beeld nd)

Camila Acosta (beeld nd)

Havana

Waarom was het protest op 11 juli zo belangrijk?

‘Het was een keerpunt in de geschiedenis van Cuba. Nooit eerder zijn er antiregeringsdemonstraties van zo’n omvang geweest. Duizenden inwoners gingen de straat op om vreedzaam te protesteren tegen het Cubaanse regime en zijn ideologie. Het was ook de dag waarop opnieuw duidelijk werd dat ons land een criminele dictatuur kent die mensen onderdrukt en neerschiet, alleen maar omdat ze hun rechten opeisen.’

U deed verslag van het protest in Havana. Was dat veilig?

‘Nee, een dag later werd ik gearresteerd vanwege ‘openbare wanorde’ en ‘het aanzetten tot het plegen van misdaden’. Ik heb vier dagen in de gevangenis gezeten. Al die tijd was ik volledig afgesloten van de buitenwereld. Twee keer ..

