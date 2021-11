Duizenden vluchtelingen zitten vastin het grensgebied tussen Polen en Belarus

De vluchtelingencrisis in Europa heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Bij de grens tussen Belarus en Polen zitten duizenden mensen vast, in de vrieskou en regen, vooral Syrirs, Irakezen, Afghanen en Afrikanen. Ze zijn door Aleksandr Loekasjenko, de president van Belarus, tegen betaling overgevlogen en bij de grens gedropt, met de boodschap dat ze gewoon naar Polen moeten lopen, of naar Duitsland. Maar bij de grens worden ze opgewacht door de Poolse grenspolitie, die ze letterlijk weer het bos in drijft. Waar ze geen kant op kunnen, want Belarus laat ze niet meer toe.

Aan de Poolse kant van de grens is in een strook van 3 kilometer de noodtoestand uitgeroepen. Hulpverleners en journalisten mogen er niet komen. Maar de verhalen sijpelen toch wel naar buiten. De verhalen van vluchtelingen die in elkaar zijn geslagen, door Belarussische militairen dan wel de Poolse grenspolitie. Van vluchtelingen die per familie maar één fles water per dag krijgen, en geen eten. Van een Poolse arts, die vertelt over vrouwen op de vlucht die negen maanden zwanger zijn, of een miskraam hebben gekregen, en over mensen die weigeren zich naar het ziekenhuis te laten brengen, omdat daarmee hun vluchtpoging zou stranden.

Loekasjenko sorteert ondertussen voor op eventuele sancties vanuit de Europese Unie door te dreigen de gastoevoer vanuit Rusland naar Europa af te sluiten.

