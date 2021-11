Hoop op klimaatsucces vervaagt in Glasgow: ‘Dit maakt onze doelstellingen betekenisloos’

Glasgow

De hoop op ambitieuze klimaatafspraken ebde vrijdagavond weg in Glasgow, met lastminutevoorstellen die een uitruil waren tussen de ondergrenzen van de bijna tweehonderd deelnemende landen. Milieuclubs spraken over ‘de grote uittocht’ nadat het Britse voorzitterschap eerdere ontwerpconclusies over het sluiten van kolencentrales en het afbouwen van subsidies voor olie en gas had afgezwakt.

In de ontwerptekst die vrijdagmiddag op tafel lag, worden alleen de meest vervuilende kolencentrales verboden, alsook ‘ondoelmatige’ subsidies voor winning van olie en gas. Een succes voor olieproducerende landen als Saudi-Arabië, die de eerdere tekst – sluiten van alle kolencentrales en stoppen met alle subsidies voor fossiele energie – te radicaa..

