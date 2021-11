In Afrika gaan mensen ook dood aan corona, ze worden alleen niet geregistreerd

Hoelang blijven we doen alsof de coronacrisis het Afrikaanse continent voorbijgaat? Data over het aantal coronadoden ontbreken in de meeste Afrikaanse landen. Maar wat zeggen al die vers gedolven graven dan?

Een dronefoto van enkele nieuw gegraven graven in de Westpark-begraafplaats in Johannesburg.Â

Toen ik drie weken geleden uit het vliegtuig in Lilongwe stapte, dacht ik dat het ‘coronaprobleem’ wel mee zou vallen in Malawi. De officiële teller stond op 2300 doden op een populatie zo groot als Nederland. ‘Het effect van corona in Malawi’ had daarom mijn onderwerpenlijstje niet gehaald. Maar het bleef wel in mijn hoofd rondspoken.

Afrika is – na Antarctica – het continent met procentueel de minste coronabesmettingen en -doden. Tenminste, dat laten de statistieken zien.

Maar de Afrikaanse landen die het hardst getroffen zijn – zoals Zuid-Afrika, Egypte, Tunesië en Algerije – horen bij de acht landen die daadwerkelijk de capacit..

