Hoe hoopgevend is de klimaatdeal van China en de VS?

Doorbraak of wassen neus: hoe hoopgevend is het akkoord van de VS en China over de uitstoot van broeikasgassen? ‘Dit is een manmoedige noodsprong.’

Glasgow

Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord:

‘Het is mooi dat de twee grootste vervuilers van de wereld – China en de VS zijn samen goed voor 38 procent van de mondiale uitstoot – tot een verklaring komen. Politiek gezien knap gedaan ook, om ondanks een zee aan onderlinge verschillen en conflicten, zoals Taiwan, nu gezamenlijk op te trekken. Maar er staat niets concreets in dat akkoord. Er wordt niet één percentage genoemd. Ze zijn het eens dat klimaatverandering de komende tien jaar een groot vraagstuk wordt. Tsjonge. Toch kan het van betekenis zijn: in Parijs leidde de toenadering tussen de VS en China tot het Parijs-akkoord. Het is te hopen dat China en de VS de andere landen nog stimuleren, anders is er wein..

