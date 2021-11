Britse korporaal: ‘Elke jongen die levend de grot verlaat is winst’

In de zomer van 2018 kwam een groep Thaise kinderen vast te zitten in een ondergelopen grot. Over de reddingsactie verscheen donderdag de documentaire The Rescue.

Na hevige regenval kwam een voetbalteam van twaalf Thaise kinderen en hun trainer vast te zitten in een kilometers lange grot. Voor de reddingsactie werd een team van de beste duikers ter wereld samengesteld. De redding slaagde, maar kostte het leven van een 37-jarige Thaise duiker.

Een tweede Thaise militair stierf later aan een infectie opgelopen tijdens de redding. Over de reddingsactie verscheen donderdag de documentaire The Rescue. In de film vertellen de Britse duikers Chris Jewell, in het dagelijks leven IT-specialist, en Connor Roe, korporaal in het Britse leger, over hun ervaringen. Beiden waren aanwezig bij de Nederlandse première van de film.

Wat dacht u toen u gebeld werd met de vraag om mee te doen aan de redding?

