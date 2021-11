Verklaring VS en China over klimaat

China en de Verenigde Staten onderstrepen in een verklaring het belang van samenwerking om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. De twee landen presenteerden de verklaring tijdens de Klimaattop in Glasgow.

Glasgow

Volgens de twee landen zit er nog veel ruimte tussen de acties die landen ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan en dat wat er moet gebeuren om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Volgens de landen moet het gat ‘zo snel als mogelijk’ worden gedicht. Het komende ‘beslissende decennium’ moet er concrete actie worden ondernomen, aldus de partijen.

Zo willen ze samenwerken om onder meer de uitstoot van methaan terug te brengen. Eerder op de dag meldde volgens persbureau Bloomberg een van de Chinese onderhandelaars op de top nog dat het onwaarschijnlijk is dat het land zou meegaan in een voorstel van de VS om de uitstoot van methaan terug te dringen. China doet genoeg om de uitstoot van broeikasgassen te vermin..

