Duizenden migranten aan de grens, de enige crisis die de Poolse regering wél uitkomt

De migratiecrisis aan de grens met Belarus is een welkome afleiding voor de regering in Polen, waar de crises zich afgelopen tijd in hoog tempo opstapelen. Ze maakt er dankbaar gebruik van.

Warschau

‘Deze grens is heilig’, schreef premier Morawiecki op Facebook. ‘Generaties Polen hebben er hun bloed voor vergoten.’ Morawiecki is niet de enige die zich uitspreekt over de crisis aan de Belarussische grens. In het Poolse publieke debat gaat het over bijna niets anders sinds maandag een groep van duizenden migranten klem kwam te zitten.

Het regime van Loekasjenko stuurde de migranten en vluchtelingen naar de grens om druk uit te oefenen op de EU. Ze mogen vervolgens niet meer terug, maar Polen komen ze ook niet binnen. Poolse media livebloggen sinds de crisis uitbrak onafgebroken over de humanitaire crisis die daardoor aan de grens is ontstaan. En die aandacht komt de Poolse regering heel goed uit.

Voor de regering vormt de ..

