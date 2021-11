Het unieke Zweedse coronamodel: een betere wereld begint bij jezelf

Stockholm

Volle dansvloeren en juichende mensenmassa’s - het dak ging eraf toen Zweden eind september een streep zette door de beperkte bezoekersaantallen bij concerten, sportevenementen en in horecagelegenheden. ‘Onze visie is altijd geweest’, verkondigde minister van Gezondheid Lena Hallengren in aanloop naar de versoepelingen, ‘dat de beperkingen zo snel mogelijk moeten worden opgeheven.’

Een betere wereld begint bij jezelf. Daar komt de corona-aanpak van het Scandinavische land zo’n beetje op neer. Waar de meeste Europese landen vorig voorjaar in rap tempo de samenleving op slot gooiden in een poging het virus in te dammen, promootte Zweden een coronamodel gericht op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van inwoners. Anderhalf jaar later is..

