Migranten vluchten na noodlanding Mallorca

Palma de Mallorca

De politie veronderstelt dat hier sprake is van een doelgerichte actie om Spanje illegaal binnen te komen. Tot dusver zijn elf passagiers op Mallorca achterhaald en opgesloten, melden plaatselijke media. De ‘zieke’ passagier is in het ziekenhuis aangehouden, waar werd vastgesteld dat hem niets mankeert.

Een toestel van Air Arabia Maroc was vrijdagavond onderweg van Casablanca naar Istanbul toen een passagier naar verluidt een aanval kreeg als gevolg van suikerziekte. Na de noodlanding kwam een ambulance naar het vliegtuig om de patiënt op te halen. Toen verlieten plotseling circa twintig inzittenden het toestel. Ze liepen eerst over de landingsbaan. Het veroorzaakte een chaos op het vliegveld van de hoofdstad Palma de Mal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .