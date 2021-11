Georgische oppositie steunt Saakasjvili opnieuw

Tbilisi

De betogers eisten volgens het Russische persbureau Tass dat Saakasjvili, die al een maand in hongerstaking is, naar een burgerziekenhuis wordt gebracht. Ze droegen vlaggen mee van Georgië, Oekraïne en de Europese Unie. Saakasjvili (53) heeft ook een Oekraïens paspoort en is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs. Hij keerde begin oktober terug in Tbilisi en werd prompt gearresteerd, na in 2018 bij verstek te zijn veroordeeld wegens machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap.

hongerstaking

Saakasjvili, die de aanklacht altijd heeft afgedaan als politiek gemotiveerd, reageerde volgens zijn advocaten op zijn aanhouding door in hongerstaking te gaan.

De gevangenisautoriteiten toonden zaterdag echter een recente video waarop hi..

