VS halen ambassadepersoneel uit Ethiopië

Washington

De Verenigde Staten hebben het vertrek bevolen van hun niet-essentiële ambassademedewerkers in Ethiopië. Aanleiding hiervoor is het gewapende conflict in het noorden van het Afrikaanse land, de maatschappelijke onrust en de mogelijke schaarste aan middelen.

De ambassade in de hoofdstad Addis Abeba riep vrijdag Amerikanen in Ethiopië al op ‘zo snel mogelijk’ het land te verlaten uit bezorgdheid over de veiligheid. Diezelfde dag sloten negen rebellengroeperingen een verbond met als doel premier Abiy Ahmed af te zetten. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .